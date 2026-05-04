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Serie A Women Athora, il Sassuolo è salvo. Lazio in risalita 

Serie A Women Athora, il Sassuolo è salvo. Lazio in risalita 

L'ultima giornata di campionato ha regalato dei verdetti, ma tante situazioni sono ancora aperte: i dettagli
Valeria Ancione
16 min
TagsSassuoloSerie A Women Athora

Può ancora succedere, non tutto ma, molto. La ventesima giornata della Serie A Women Athora segna due verdetti, stabiliti dalla matematica a due turni dal termine: la Roma è campione d’Italia e il Sassuolo è salvo. Alla squadra di Colantuono è bastato un punto contro il Genoa, a reti inviolate, per festeggiare la permanenza nella massima serie per il decimo anno consecutivo. Il discorso salvezza resta invece aperto per Parma, Ternana Women e Genoa ancora invischiate.

Juve verso la Champions 

Come resta aperta la candidatura a un posto per la Champions League. La Juventus s’è desta, e con un orgoglio che sembrava smarrito, fermando proprio il Napoli Women nello scontro diretto per il terzo posto, ha portato a casa tre punti di largo respiro per affrontare senza affanno la sfida con l’Inter. 

 

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