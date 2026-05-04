Serie A Women Athora, il Sassuolo è salvo. Lazio in risalita 

Può ancora succedere, non tutto ma, molto. La ventesima giornata della Serie A Women Athora segna due verdetti, stabiliti dalla matematica a due turni dal termine: la Roma è campione d’Italia e il Sassuolo è salvo. Alla squadra di Colantuono è bastato un punto contro il Genoa, a reti inviolate, per festeggiare la permanenza nella massima serie per il decimo anno consecutivo. Il discorso salvezza resta invece aperto per Parma, Ternana Women e Genoa ancora invischiate.