Assist Women e Deloitte insieme per lo sviluppo del calcio femminile

La rivoluzione, è oggi. Riflettori accesi sul calcio femminile, un movimento in costante crescita e sviluppo, pronto a scrivere (di nuovo) la storia. Assist Women, una delle agenzia più importanti sul panorama femminile, ha annunciato un’importante partnership con Deloitte Digital: una collaborazione dedicata allo sviluppo professionale delle calciatrici per valorizzare l’identità digitale, la voce e il percorso delle atlete come brand, creator e media. Questa collaborazione segna un’evoluzione significativa nello sviluppo delle calciatrici professioniste e dell’ecosistema calcio femminile italiano, in cui la costruzione del personal brand, la voce di creator e la dimensione di media ownership si affiancano ad una visione lungimirante e internazionale di eccellenza sportiva.

IL COMUNICATO - “Assist Women e Deloitte Digital annunciano un’iniziativa strategica per accompagnare lo sviluppo professionale delle calciatrici italiane, valorizzare la loro identità digitale e garantire competenze utili lungo l’intero arco della carriera e oltre - si legge sul comunicato - Le calciatrici professioniste devono affrontare sfide complesse nella costruzione del proprio percorso professionale, che vanno da orizzonti di carriera spesso concentrati nel tempo, a una esposizione mediatica crescente, non sempre seguita da una pianificazione del personal brand adeguata. Queste dinamiche richiedono più di una semplice consulenza tradizionale ed è per questo che la collaborazione tra Deloitte Digital e Assist Women istituisce un programma dedicato, creato appositamente per lo sviluppo del calcio femminile, combinando competenze multidisciplinari (istituzionali, athlete-as-a-brand, formazione strategica su contenuti digitali, creator economy e una preparazione professionale “off the pitch”)”.

ORLANDI PER ASSIST WOMEN - Per quanto riguarda Assist Women il progetto è guidato strategicamente dal CEO Alessandro Orlandi, il cui coinvolgimento conferisce maggiore rilevanza agli aspetti di mentorship, sviluppo e tutela professionale delle atlete. Ciò garantisce che l’offerta rispecchi le esigenze che le calciatrici e il loro ecosistema devono affrontare nel corso della carriera e non solo a livello teorico. “Questa partnership nasce per offrire alle calciatrici strumenti concreti per crescere non solo come atlete, ma anche come professioniste consapevoli del proprio valore. Come Assist Women, il nostro ruolo è accompagnarle con una visione completa, dalla carriera sportiva alla valorizzazione della loro immagine e delle opportunità fuori dal campo”, dichiara Alessandro Orlandi.

IL RUOLO DI DELOITTE - Deloitte Digital fornirà servizi completamente integrati sull’Athlete Economy (ricerca, progettazione e produzione di contenuti digitali e di formazione), coordinati lungo le diverse dimensioni del percorso professionale e personalizzati in base al ciclo agonistico e non delle atlete. “Mettiamo a sistema conoscenze e competenze multidisciplinari – afferma Michele Chiaramondia, Partner Deloitte Digital, Creator Economy & Immersive Tech Leader – per supportare l’atleta in un percorso che possa combinare consapevolezza, pianificazione e una gestione efficace della propria identità professionale fin dal momento zero. L’obiettivo primario è garantire una gamma sempre più sofisticata di prodotti e servizi personalizzati per il futuro delle calciatrici professioniste e non, anche nei formati emergenti creator-led”.