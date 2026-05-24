Moncalieri vola in B

MONCALIERI (4-3-3): Milone; Petroz, Devoto, Bourahla, Tamburini; Repetti (27’st Accornero), Ventura (10’st Correale), Battaglioli; Gueli, Ceppari, Mellano (19’st Miglionico). A disp.: Bonaiuto, Bertolosi, Colombo, D’Avino, Lazzeri, Rossi. All.: Franco Semioli

OROBICA CALCIO BERGAMO (1-3-4-3): Demarchi; Uzqueda (14’st Aversa), Hoxhaj, Visani; Fragnito (7’st Bauce), Tateo (25’ st Capolupo), Poeta, Cappa; De Vecchis, Zannini (37 st Filippo), Miglio. A disp.: Gadiaga, Dodesini, Masachi. All.: Marianna Marini

ARBITRO: Denis Cornel Pal di Roma 1

GUARDALINEE: Andrei Baciu e Davide Fadale di Tivoli

MARCATORE: 24’ pt Repetti (M)

AMMONITE: Ventura (M), Hoxhaj (O)

ROMA - Al "Francesca Gianni" il sogno del Moncalieri Women diventa realtà. Con gli spalti sold out, la formazione piemontese conquista la promozione in Serie B al termine di una finale intensa e ricca di emozioni contro l’Orobica Calcio Bergamo grazie alla rete firmata da Naiely Repetti su assist del capitano Pamela Gueli. Una partita giocata con carattere, qualità e sangue freddo nei momenti decisivi. Poi l’esplosione di gioia: abbracci, lacrime e festa in campo per una squadra che completa nel migliore dei modi una stagione straordinaria. Resta invece l’amarezza per le ragazze dell’Orobica Calcio Bergamo, protagoniste comunque di un percorso importante e uscite dal campo tra gli applausi dopo una finale giocata fino all’ultimo pallone. Un gradito ritorno in Serie B per Elisabetta Milone, Elisa Ceppari, Sara Ventura, Elisa Battaglioli, Alessia Accornero e Flavia Devoto. La capitana Pamela Gueli ha un passato in Serie A, dove ha giocato con le maglie di Torino e Roma, e nel luglio 2008 è stata tra le protagoniste della vittoria con la Nazionale agli Europei Under 19

Molte le personalità di spicco che hanno testimoniato con la loro presenza l’alto significato delle finali, dei traguardi raggiunti al termine di una stagione sportiva piena di sacrifici: Giancarlo Abete (presidente Lega Nazionale Dilettanti), Laura Tinari (presidente Divisione Serie B Femminile FIGC nonché vicepresidente del CR Abruzzo), Concezio Memmo (presidente CR Abruzzo e della Commissione Grandi Eventi), Luca Maurina (coordinatore Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile), Patrizia Cottini (segretario Dipartimento Calcio Femminile), Giada Di Camillo (consigliera di Dipartimento Calcio Femminile, ex calciatrice e allenatrice del Chieti), Gianni Zaninello (consigliere Dipartimento CF), Chiara Marchitelli (responsabile Settore Calcio Femminile AIC, ex portiere della Nazionale Italiana), Paolo Visintini e Marco Canestro (vice e allenatore rappresentative nazionali femminili LND).

PREMIAZIONE - Al termine della gara spazio consegna della Coppa e delle medaglie alle protagoniste della finale playoff. A consegnare il trofeo nelle mani del capitano Pamela Gueli è stato il numero uno della LND Giancarlo Abete insieme al coordinatore del consiglio di Dipartimento Luca Maurina. Le medaglie sono state consegnate a tutte le ragazze da Laura Tinari. Chiara Marchitelli (Responsabile Settore Calcio Femminile AIC), dai consiglieri del DCF Giada Di Camillo, Gianni Zaninello e Marco Palagiano e i tecnici Paolo Visintini e Marco Canestro. La terna arbitrale ha ricevuto la targa da Patrizia Cottini.