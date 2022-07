Girelli e Bonansea, servono i vostri gol

I gol sono benzina e adesso servono soprattutto quelli. Lo sa bene Milena Bertolini, che nel quartier generale di Accrington prova schemi e movimenti chiedendo velocità e ritmo in ogni azione per far arrivare la palla coi giri giusti dalla parte di Girelli e Bonansea. Contro il Belgio, domani alle 21 a Manchester, l'Italia femminile si gioca tre anni di lavoro in 90 minuti: tanto è durato il percorso che dal Mondiale 2019, chiuso nella gioia per il risultato storico dei quarti di finale, ha portato Sara Gama e compagne a questo Europeo, con una vagonata di aspettative. Gli approcci distratti contro Francia (1-5) e Islanda (1-1) dimostrano che questa squadra deve togliersi probabilmente un po' di pesi sulle spalle. Ma ora il margine di errore è ridottissimo: serve una vittoria per passare il girone e restare in Inghilterra, sperando che la Francia non si faccia sorprendere dall’Islanda.

I gol dell'Italia C'è bisogno soprattutto di quei gol che non erano mai mancati. Nelle 14 partite (giocate da inizio 2021) che hanno preceduto Francia-Italia, le azzurre hanno segnato 49 volte con la media di 3,5 a match. Ecco perché ci si aspetta tanto dalle gemelle del gol Barbara e Cristiana, trascinatrici dell'Italia da almeno 5 anni e compagne di squadra nella Juventus: Bonansea ha segnato 16 gol in 47 presenze con l'attuale Ct, Girelli ha esultato e giocato come nessun'altra calciatrice da quando nel 2017 è iniziato il ciclo Bertolini, con un bottino di 35 reti in 51 match. Al posto loro in questo Europeo hanno segnato Piemonte (l'attaccante di scorta) e Bergamaschi (un jolly di fascia) e nell'ultima partita sono state entrambe escluse dalla formazione titolare. Una scelta a sorpresa che ha fatto discutere, ma domani B&G torneranno protagoniste.