Italia fuori da Euro 2022, Bertolini: "Prendiamo le cose positive"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - L'avventura dell'Italia femminile a Euro 2022 si chiude già nella fase a gironi. Le azzurre dicono addio alla manifestazione continentale dopo appena tre partite nelle quali hanno raccolto un solo punto. Dopo il ko per 5-1 contro la Francia all'esordio - le transalpine hanno passato il girone a punteggio pieno -, le azzurre hanno pareggiato 1-1 contro l'Islanda. Un pari che ha permesso a Gama e compagne di giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo match del girone contro il Belgio . Nonostante ci abbiano provato in ogni modo, il gol in apertura di ripresa di De Caigny ha regalato il passaggio del turno alle fiamminghe decretando l'eliminazione della nostra Nazionale.

La delusione di Milena Bertolini

Il Ct Milena Bertolini al termine del match ha commentato così la sconfitta contro il Belgio e l'addio al torneo: "Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Le ragazze a parte l'inizio in cui erano un po' bloccate hanno dato quello che avevano. Avremmo meritato qualcosa di più, però il calcio è questo e va accettato. Quello che è mancato è stata la tranquillità, in certi momenti l'aspetto emotivo ha preso il sopravvento. Però le ragazze sono state brave. È una esperienza importante, che non avevamo ancora vissuto - ha aggiunto ai microfoni Rai -. Ci farà crescere sicuramente e diventare forti per il futuro. Ora si volta pagina e si prendono le cose positive, che ci sono, analizzando quelle negative e cercando di non ripetere più gli errori".