Italia femminile, 2-0 alla Romania: è qualificata ai Mondiali del 2023

FERRARA - Italia ai Mondiali del 2023. La nazionale di calcio femminile è riuscita lì dove hanno fallito gli uomini: conquistare la qualificazione per i Mondiali. Le azzurre di Milena Bertolini hanno ottenuto il pass per la kermesse iridata in programma in Australia e Nuova Zelanda, grazie al successo per 2-0 sulla Romania allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara: le reti sono state segnate da Valentina Giacinti e Lisa Boattin. L'Italia ha cosi chiuso il girone G in testa con 27 punti, due in più della Svizzera che ha travolto la Moldavia per 15-0.