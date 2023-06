La ct Bertolini risponde a Sara Gama: "Ecco perché l'ho esclusa"

Milena Bertolini , ct dell' Italia femminile , ha parlato in conferenza stampa in occasione dell'inizio del ritiro delle azzurre per il Mondiale . L'allenatrice ha risposto alle accuse di Sara Gama dopo la mancata convocazione .

Bertolini: "Gama esclusa per scelta tecnica"

L'allenatrice ha risposto così alle domande dei giornalisti sulla questione: "Voi pensate che possa aver fatto una scelta così importante a cuor leggero? È stato molto difficile, ma è il mio ruolo. Ho il diritto ed il dovere di fare le scelte che ritengo migliori per il movimento. Il motivo è prevalentemente tecnico-tattico e fisico, nella prospettiva di fare il Mondiale al meglio. Ci sono delle giovani che stanno crescendo e che credo siano più avanti. A Mondiale concluso vedremo se avrò fatto le scelte giuste".

"I tempi non erano sbagliati"

La ct si è anche espressa sulla tempistica della motivazione: "Ho un rapporto tecnico e umano con alcune calciatrici da oltre dieci anni. E' una scelta che aveva bisogno di tempo per maturare. Cosa sarebbe cambiato se avessi scelto dieci giorni prima? È un tempo individuale, nel momento in cui ho sciolto i miei dubbi ho fatto la telefonata. Da parte mia volevo essere certa. Non c’è un tempo giusto, va contestualizzato. Normale che nella squadra ci sia del dispiacere. È stato difficile per me e lo è anche per le compagne che vivono il calcio insieme da tanto tempo nel club e nella Nazionale".