Nations League Femminile, Svizzera-Italia 0-1: Soncin sorride all'esordio

SAN GALLO - Dopo il disastroso Mondiale e l'addio a Milena Bertolini , l'Italia Femminile riparte con un sorriso . Le azzurre, infatti, si sono imposte in trasferta per 1-0 contro la Svizzera nella prima giornata della Nations League . Esordio positivo, dunque, per Andrea Soncin, il nuovo ct dell'Italia Femminile . A decidere la sfida ci ha pensato al 64' Caruso (Juventus), con un tiro a giro di sinistro bellissimo che si è andato a spegnere nell'angolino (assist di Galli). Dopo il vantaggio la Svizzera si è resa pericolosa con un doppio palo. Da segnalare che nell'altra partita del gruppo la Spagna ha vinto per 3-2 contro la Svezia.

Nations League Femminile, come funziona

L’Italia Femminile sta nel gruppo 4 della Lega A insieme a Svizzera, Spagna e Svezia. La Spagna è campione del mondo in carica, invece la Svezia è prima nel ranking e ha battuto pesantemente l’Italia ai Mondiali. La Nations League Femminile è molto importante perché la prima classificata va alle Final Four che mettono in palio due posti per le Olimpiadi, mentre le prime due di ogni gruppo si qualificato per gli Europei Femminili del 2025.