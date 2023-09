Italia-Svezia 0-1: decide Kaneryd nel primo tempo

CASTEL DI SANGRO - Sconfitta di misura per l' Italia femminile di Andrea Soncin che, nella seconda giornata del girone A della Nations League femminile, cade in casa 1-0 contro la Svezia . Le scandinave, con questo successo, agguantano in classifica proprio le azzurre a quota 3 punti.

Decide Kaneryd nel primo tempo

L'Italia parte bene e tiene testa alla Svezia per almeno dieci minuti, con due buone occasioni sui piedi di Cantore e Giacinti, non sfruttate. Al quarto d'ora l'episodio che sblocca la gara: l'ex Juve Hurtig spadroneggia a centrocampo e arriva in area dove serve Kaneryd che, in posizione centrale, si ritrova a pochi passi da Giuliani, con il portiere azzurro battuto anche grazie ad una deviazione di Di Guglielmo che vale l'1-0 svedese al 14'. Dopo il vantaggio l'Italia si getta alla ricerca del pari, costruendo due occasioni con Giacinti - due volte - e Giugliano, con due conclusioni che però non impensieriscono Falk. Le svedesi controllano il gioco, ma l'occasione migliore l'Italia la trova con una mischia in area su cross di Galli che la difesa scandinava spazza non senza difficoltà. Nel finale torna a farsi vedere la Svezia, ma senza occasioni degne di nota, con le azzurre che non riescono a trovare il guizzo per il pari.

