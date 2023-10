Nations League, che beffa per l'Italia femminile: con la Svezia è 1-1

MALMOE (SVEZIA) - C'è tanto da recriminare per l'Italia femminile di Andrea Soncin dopo il pareggio 1-1 in casa della Svezia per la 4ª giornata del Gruppo 4 della Nations League. Le azzurre, infatti, erano andate in vantaggio con l'attaccante della Roma Giacinti, mantenendo il vantaggio praticamente fino a tempo scaduto quando, all'ultimo dei 6' di recupero, la svedese della Juve Sembrant ha regalato il definitivo pareggio alle scandinave. Al momento le azzurre di Soncin occupano il terzo posto con 4 punti, con la Spagna che domina la classifica del gruppo a punteggio pieno.