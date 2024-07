L'Italia femminile vola a Euro 2025: poker contro la Finlandia

Azzurre a Euro 2025: decisivo il poker contro la Finlandia

Risultato straordinario per la squadra di Soncin che si mette alle spalle selezioni di altissimo livello come Olanda, Norvegia e Finlandia. Le Azzurre avevano messo la gara in discesa già nel primo tempo grazie ai gol di Beccari e Giugliano. Nella ripresa, Cambiaghi ha segnato la terza rete mentre ha chiuso il poker l'autogol di Nystrom. L'Italia si qualifica direttamente per il torneo in Svizzera in programma per la prossima estate, insieme all'Olanda. Norvegia e Finlandia dovranno lottare ai playoff per un posto nella fase finale.