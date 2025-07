Italia femminile agli Europei 2025: il calendario completo con avversarie, date e orari delle partite

L'Italia Femminile di Andrea Soncin si appresta a partecipare agli Europei in programma dal 2 al 27 luglio in Svizzera . Azzurre inserite nel girone B insieme alle campionesse del mondo della Spagna , al Belgio e al Portogallo .

Europei femminili 2025, Italia nel girone B: il calendario completo delle Azzurre di Soncin

Previsto per domani, giovedì 3 luglio, alle ore 18 l'esordio dell'Italia femminile agli Europei. Il primo avversario delle ragazze di Soncin sarà il Belgio, mentre lunedì 7 toccherà al Portogallo, alle 21. Nella terza ed ultima gara della fase a gironi, il delicatissimo confronto con la Spagna, favorita per il primo posto del raggruppamento. La super sfida andrà in scena venerdì 11 alle 21. Il destino del gruppo B si incrocia con quello del girone A, che comprende i padroni di casa della Svizzera, Norvegia, Islanda e Finlandia. Passeranno il turno le prime due classificate, che si guadagneranno la possibilità di disputare i quarti di finale del torneo continentale: qualora si qualificasse alla fase ad eliminazione diretta da testa di serie, l'Italia giocherebbe venerdì 18 luglio (ore 21) a Berna, mentre il secondo posto costringerebbe le Azzurre a giocare mercoledì 16 a Ginevra alle ore 21.

Qui di seguito date e orari delle partite della fase a gironi dell'Italia agli Europei femminili:

Giovedì 3 luglio

Belgio-Italia (ore 18:00)

Lunedì 7 luglio

Portogallo-Italia (ore 21:00)

Venerdì 11 luglio

Italia-Spagna (ore 21:00)

Europei femminili, la composizione degli altri gironi

Dalle possibili avversarie dell'Italia di Soncin alle grandi favorite di questa competizione: oltre alla Spagna, inserita nel girone delle Azzurre, riflettori puntati su Francia, Inghilterra e Germania. Due di queste tre nazionali, peraltro, sono insieme nel gruppo D, con Galles e Paesi Bassi.

Ecco gli altri gironi degli Europei femminili:

GRUPPO A

Svizzera

Norvegia

Islanda

Finlandia

GRUPPO C

Germania

Polonia

Danimarca

Svezia

GRUPPO D

Francia

Inghilterra

Paesi Bassi

Galles