Portogallo-Italia: dove vedere in tv e orario della partita dell'Europeo Femminile 2025

Dopo l'ottimo esordio contro il Belgio, prosegue il cammino dell'Italia all'Europeo Femminile. Con una vittoria, la squadra del ct Soncin può già conquistare l'aritmetico accesso ai quarti di finale del torneo. Dall'altra parte c'è un Portogallo in cerca di riscatto dopo l'esordio disastroso con la corazzata Spagna: un 5-0 finale che ha fatto male e che non deve far sottovalutare il valore della avversarie alle Azzurre. Soncin fa riposare Girelli per la seconda giornata della fase a gironi, al suo posto Piemonte partirà titolare.