Italia femminile diretta Europeo: segui la sfida con il Portogallo di oggi

Dopo la vittoria di misura sul Belgio nella prima partita del girone dell' Europeo Femminile , le Azzurre del ct Soncin se la vedranno con il Portogallo , reduce da un 5-0 subito dalla Spagna. In caso di vittoria l' Italia sarà certa della qualificazione alla fase finale del torneo: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

22:17

60' - Gran destro di Caruso

L'Italia riconquista palla sulla trequarti offensiva e arriva alla conclusione con Caruso, che non va lontana dall'incrocio dei pali. Bel tentativo.

22:15

58' - Cambi per l'Italia

Soncin attinge dalla sua panchina: Cambiaghi rileva Cantore, mentre Giugliano lascia il posto Greggi.

22:11

54' - Uscita di Morais

Lob di Caruso per Girelli, che non riesce ad agganciare un pallone difficile. Poi, Morais è attenta in uscita bassa e anticipa Di Guglielmo in area di rigore.

22:04

47' - Ci prova subito l'Italia

Incursione di Di Guglielmo, che poi cerca il filtrante per Cantore, ma senza precisione. Sfuma una buona opportunità.

22:02

46' - Inizia la ripresa

Via alla ripresa di Portogallo-Italia, lusitane in possesso.

22:01

Tornano in campo le squadre

Portogallo e Italia tornano in campo: tutto pronto a Ginevra per i secondi 45 minuti del match.

22:00

Italia, due vittorie di fila all'Europeo femminile mancano dal 1997

Italia a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il successo di misura con il Belgio: le Azzurre non fanno due su due nella fase finale di un Europeo dal 1997.

21:50

Tutti i numeri di Portogallo-Italia

Numeri, statistiche e curiosità dei primi 45 minuti di Portogallo-Italia. LEGGI TUTTO

21:47

Fine primo tempo

Intervallo a Ginevra. Portogallo e Italia vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

21:45

45' - Miracolo di Morais su Girelli. Concessi due minuti di recupero

Grande occasione per l'Italia di Soncin, che arriva al cross dalla sinistra con Boattin, brava a trovare il mancino di Girelli, fermata solo da un ottimo intervento di Morais con i piedi. Intanto, concessi due minuti di recupero.

21:41

41' - Giallo per Giugliano

Trattenuta di Giugliano in mezzo al campo. La giocatrice dell'Italia è la prima ammonita del match.

21:36

36' - Gol annullato all'Italia

Colpo di testa di Girelli, parata di Morais e tap-in vincente di Severini, ma tutto viene vanificato dalla seconda assistente. Off-side confermato anche dalla sala Var.

21:33

34' - Problema alla spalla destra per Diana Silva

Problema alla spalla destra per Diana Silva, costretta ad uscire temporaneamente dal campo dopo uno scontro con Di Guglielmo.

21:29

29' - Proteste di Soncin

Intervento pericoloso ai danni di Severini, all'altezza della linea mediana del campo, ma la direttrice di gara non ravvisa alcun fallo. Veementi le proteste del ct Soncin, che ha provato a chiedere spiegazioni alla quarta ufficiale.

21:20

20' - Traversa di Salvai

Italia a un passo dal vantaggio: punizione affidata a Boattin, che crossa con il sinistro e pesca la testa di Salvai, che si coordina bene ma è sfortunata. La sfera tocca la traversa e si spegne sul fondo.

21:13

14' - Duro colpo per Di Guglielmo

Di Guglielmo subisce un intervento in gioco pericoloso e resta per qualche secondo a terra dolorante. Gamba tesa evidente, ma si riparte da un calcio di punizione per le Azzurre.

21:08

8' - Tiro di Girelli

Conclusione dai 20 metri di Girelli, che guarda la porta e calcia con il destro. Buono il tentativo, Morais devia in corner con la punta delle dita.

21:06

6' - Ci prova l'Italia

Sfruttando l'asse Caruso-Di Guglielmo, l'Italia di Soncin arriva al cross dalla destra, ma la palla è facile preda di Morais, che si coordina e in presa alta la blocca in due tempi.

21:04

4' - Iniziativa del Portogallo

Iniziativa del Portogallo sulla corsia mancina, ma il cross di Diana Silva risulta impreciso e si spegne sul fondo. Italia sorpresa dalla ripartenza lusitana.

21:01

2' - Italia in attacco

Si è ripresa Caruso, dopo la botta alla bocca dello stomaco. Italia che spinge.

21:00

1' - Via al match, Italia in possesso

Calcio d'inizio a Ginevra, si comincia! Italia in possesso di palla. Subito un problema per Caruso, dopo un contrasto sull'out di destra.

20:58

Girelli giocherà con una GoPro sulla maglia

Cristiana Girelli, capitana della Nazionale italiana femminile, indosserà una telecamera GoPro nel corso del match. Si tratta di una delle novità introdotte dalla UEFA per fornire immagini e prospettive diverse in real-time.

20:55

Inni nazionali a Ginevra

Si parte dall'inno di Mameli. Tanti i tifosi italiani presenti a Ginevra in occasione della seconda sfida della fase a gironi dell'Italia femminile in questo Europeo.

20:53

Squadre in campo

Fanno il loro ingresso in campo a Ginevra le nazionali femminili di Portogallo e Italia. Ora spazio agli inni.

20:53

Tre diffidate in casa Italia

Lenzini, Di Guglielmo e Cantore sono le calciatrici diffidate in casa Italia. Qualora venissero ammonite oggi, salterebbero l'ultima sfida della fase a gironi con la Spagna.

20:49

Cantore: "Appuntamento che ci fa sognare"

Parola a Sofia Cantore: "C'è la consapevolezza e l'emozione di una partita che può essere molto importante per noi e per il nostro percorso. Chiaro che con la testa viaggiamo lontano, ma piedi per terra e pensiamo a questa partita", ha detto alla Rai.

20:47

Soncin: "C'è voglia di vivere questa partita"

"C'è voglia di vivere questa partita nei 100 minuti e vedere cosa ci dirà", parola di Andrea Soncin nel pre gara di Portogalo-Italia ai microfoni della Rai.

20:45

Il Portogallo non batte l'Italia femminile dal novembre 2000

Ultima spiaggia per il Portogallo in questo Europeo. Per tenere aperto il discorso qualificazione, la nazionale femminile di Francisco Neto deve centrare un successo che contro l'Italia manca dal novembre 2000 (1-0 per i lusitani). Si trattava di un match valido per i play-off del torneo continentale del 2001.

20:35

Prima volta a Ginevra per l'Italia femminile

L'Italia femminile giocherà a Ginevra per la prima volta nella sua storia. In Svizzera, le Azzurre hanno raccolto dieci vittore su 13 partite disputate in terra elvetica.

20:25

Portogallo-Italia, arbitra la croata Martincic

Toccherà alla croata Ivana Martincic dirigere l'incontro in programma oggi a Ginevra alle ore 21. Classe '85, arbitra tra i professionisti dal 2021.

20:17

Girone Italia femminile, Spagna già ai quarti

Nell'altra sfida del gruppo B, la Spagna ha battuto il Belgio con il punteggio di 6-2, portandosi a quota 6 in classifica e staccando il pass per i quarti di finale dell'Europeo femminile con un turno d'anticipo.

20:11

L'undici ufficiale del Portogallo

Questa, invece, la formazione ufficiale del Portogallo:

PORTOGALLO (3-5-2): Morais; Gomes, Costa, Pinto; Borges, Norton, Pinto, Nazareth, Marchao; Capeta, Silva. Ct: Francisco Neto.

20:08

La formazione ufficiale dell'Italia femminile

Ecco le scelte ufficiali di Andrea Soncin per la sfida con il Portogallo:

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Giugliano, Caruso, Severini, Boattin; Girelli, Cantore. Ct: Andrea Soncin.

20:05

Dove vedere Portogallo-Italia in diretta tv e streaming

Il confronto tra le nazionali femminili di Portogallo e Italia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Due e live in streaming su RaiPlay, disponibile su pc, smartphone e tablet.

20:01

A breve il calcio d'inizio di Portogallo-Italia: l'orario

La sfida dell'Europeo femminile tra Portogallo e Italia comincerà alle 21.

Arena Thun - Svizzera