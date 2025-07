Norvegia-Italia: dove vedere in tv e orario dei quarti dell'Europeo Femminile

Dopo aver strappato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell' Europeo femminile con il secondo posto nel girone B, l' Italia del Ct Soncin se la vedrà contro la Norvegia nei quarti di finale della competizione: in caso di passaggio del turno in semifinale ci sarà una tra Svezia o Inghilterra.

Norvegia-Italia, data e orario della partita dell'Europeo femminile

Norvegia-Italia, match valido per i quarti di finale, dell'Europeo di calcio femminile in corso in Svizzera, è in programma oggi, mercoledì 16 luglio (ore 21), a Ginevra.

Dove vedere Norvegia-Italia in tv e in streaming

La sfida dell'Europeo di calcio femminile tra Norvegia e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Il match potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay e una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale sarà disponibile anche sul sito del Il Corriere dello Sport-Stadio.

Norvegia-Italia, le probabili formazioni

NORVEGIA (4-3-3): Fiskerstrand; Bjeldr, Harviken, Mjelde, Hansen; Boe Risa, Engen, Maanum; Graham, Hegerberg, Gaupset. Ct: Grainger

A disposizione: 23 Mikalsen, 12 Panengstuen, 3 Woldvik, 19 Terland, 9 Saevik, 5 Ostenstad, 21 Naalsund, 15 Kielland, 20 Jansen, 11 Reiten, 17 Ildusoy.

Indisponibili: - Squalificati: Lund. Diffidati: Bjelde.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct: Soncin.

A disposizione: 12 Baldi, 22 Durante, 13 Piga, 2 Oliviero, 4 Schatzer, 20 Greggi, 14 Bergamaschi, 11 Bonansea, 15 Serturini, 16 Goldoni, 21 Cambiaghi, 9 Piemonte

Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: Lenzini, Di Guglielmo, Cantore, Giugliano.