Italia Femminile, Soncin: "Rispetto per l'Inghilterra, ma sogniamo la finale degli Europei"

Cresce l’attesa per la semifinale dell'Europeo femminile tra Italia e Inghilterra, in programma domani alle 21 allo Stade de Genève. Le Azzurre di Andrea Soncin si preparano con grande fiducia: "Abbiamo rispetto delle nostre avversarie e sono le campioni in carica. Noi abbiamo la massima convinzione e consapevolezza di poterle affrontare, portiamo avanti il sogno di raggiungere la finale", ha dichiarato il Ct. "L'attenzione deve essere a 360 gradi, arriviamo bene a questo evento con coraggio e serenità, abbiamo le armi per poter vincere", ha aggiunto.