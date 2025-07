Inghilterra-Italia diretta Europei femminili: segui la semifinale di oggi live  

Appuntamento con la storia. Per la prima volta dal 1997 l'Italia femminile disputa una semifinale agli Europei. Di fronte alle azzurre di Soncin c'è la temibile Inghilterra, campione in carica, che ha eliminato la Svezia nel turno precedente. In palio c'è una finale che l'Italia non disputa da ventotto anni conto la vincente di Germania-Spagna. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.