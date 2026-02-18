Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Italia femminile, torna Bonansea: le convocate per le qualificazioni ai Mondiali 2027

Italia femminile, torna Bonansea: le convocate per le qualificazioni ai Mondiali 2027

Soncn ha reso noto l'elenco completo delle calciatrici che avrà a disposizione per le prime due partite contro Svezia e Danimarca
2 min
Torna in campo la Nazionale femminile di calcio. Dopo la serie di amichevoli post Europei estivi contro Giappone, Brasile e la doppia sfida contro gli Stati Uniti, le Azzurre di Soncin a marzo saranno impegnate per le prime partite del girone di qualificazione per i Mondiali 2027, che si disputeranno in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. Da martedì prossimo le calciatrici si raduneranno a Coverciano per preparare le due sfide in un girone di ferro per le Azzurre: martedì 3 marzo il debutto contro la Svezia allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria e sabato 7 marzo il match contro la Danimarca in programma al "Menti" di Vicenza. La Serbia chiude il gruppo di qualificazione A1. Per conquistare la qualificazione diretta al Mondiale servirà chiudere il girone al primo posto.

Italia femminile, le convocate per le qualificazioni al Mondiale

Andrea Soncin ha deciso di puntare su 27 calciatrici per la prima manche di partite. Dopo aver saltato la tournée negli Stati Uniti, tornano in gruppo Emma Severini e Barbara Bonansea. Tornano a indossare la maglia della Nazionale anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli. Di seguito l'elenco completo delle convocate:

  • Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).
  • Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D'Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).
  • Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).
  • Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

