L'Italia femminile pronta alle qualificazioni Mondiale, Soncin: "Contro la Svezia per il sogno Brasile 2027"

Tutto pronto a Reggio Calabria per l'esordio dell'Italia femminile nelle qualificazioni per il Mondiale del 2027. Bonansea e compagne affronteranno la Svezia per la prima partita del Girone 1 della Lega A. Soncin alla vigilia ha dichiarato: "L'emozione di dare il via a questo cammino è incredibile. C'è quella tensione positiva che ci permetterà di dare il massimo. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto le ragazze in questa settimana di raduno e non vediamo l'ora di scendere in campo. Siamo concentrate sulla nostra identità, ma rispettiamo allo stesso tempo la forza delle svedesi: con loro siamo spesso andate vicine alla vittoria e il rammarico di quei mancati successi ci darà la forza per continuare a crescere e arrivare sempre più determinate all'obiettivo che stiamo inseguendo".