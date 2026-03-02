Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 2 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
L'Italia femminile pronta alle qualificazioni Mondiale, Soncin: "Contro la Svezia per il sogno Brasile 2027"© Getty Images

Le parole dell'allenatore della Nazionale e di Elena Linari alla vigilia della sfida contro la Svezia a Reggio Calabria
2 min
Tutto pronto a Reggio Calabria per l'esordio dell'Italia femminile nelle qualificazioni per il Mondiale del 2027. Bonansea e compagne affronteranno la Svezia per la prima partita del Girone 1 della Lega A. Soncin alla vigilia ha dichiarato: "L'emozione di dare il via a questo cammino è incredibile. C'è quella tensione positiva che ci permetterà di dare il massimo. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto le ragazze in questa settimana di raduno e non vediamo l'ora di scendere in campo. Siamo concentrate sulla nostra identità, ma rispettiamo allo stesso tempo la forza delle svedesi: con loro siamo spesso andate vicine alla vittoria e il rammarico di quei mancati successi ci darà la forza per continuare a crescere e arrivare sempre più determinate all'obiettivo che stiamo inseguendo".

Le parole di Soncin e Linari prima di Italia-Svezia

Soncin prosegue: "Da tre anni stiamo cercando di viaggiare in tutto il Paese, avvicinando questa maglia ai posti in cui può essere fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Ci tengo a ringraziare Reggio e tutte le persone incontrate finora. Vogliamo ricambiare l'affetto con una prestazione di grande passione". Anche Elena Linari ha parlato alla vigilia: "Dobbiamo ricordarci di aver raggiunto la semifinale dell'Europeo e che le avversarie ormai ci guardano con occhi diversi. Questo gruppo trasferisce emozioni forti: stiamo dimostrando anche negli allenamenti quanto valiamo, lavorando e divertendoci allo stesso momento, perché lo reputo il modo migliore per dare il massimo. Il nostro obiettivo devono sempre essere i tre punti". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

