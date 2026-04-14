Mondiali Femminili, Italia travolgente in Serbia: 6-0 e classifica riaperta

L’Italia femminile rialza la testa e lo fa nel modo più convincente possibile. A Leskovac, le azzurre guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin travolgono la Serbia con un netto 6-0, conquistando una vittoria pesante nella terza giornata del gruppo 1 delle qualificazioni ai Mondiali. Una prestazione dominante dall’inizio alla fine, che regala entusiasmo e fiducia al movimento azzurro dopo le recenti delusioni del calcio maschile. Se infatti lo scorso 31 marzo a Zenica la Nazionale maschile aveva visto sfumare il sogno mondiale, questa volta il campo serbo sorride all’Italia.

Il racconto della partita

La partita si sblocca al 20’ minuto grazie a Cristiana Girelli, che apre le marcature dando il via allo show offensivo. Il raddoppio arriva al 35’ con Elisabetta Oliviero, mentre nel finale di primo tempo è Martina Lenzini a firmare il 3-0. Nella ripresa il copione non cambia: l’Italia continua a spingere e trova il quarto gol con Arianna Caruso al 61’. Nel finale arrivano anche le reti di Sofia Cantore all’88’ e Giada Greggi al 94’, che chiudono definitivamente i conti con un risultato tennistico.

Cosa dice la classifica

Per l’Italia era fondamentale ritrovare il gol e tornare alla vittoria, che mancava ormai da sette partite, ma anche migliorare la differenza reti. Le ragazze guidate da Andrea Soncin torneranno in campo sabato 18 aprile alle ore 15 contro la Danimarca, in una sfida da vincere a tutti i costi. Nell’altra gara del girone, le danesi hanno superato la Svezia per 2-1, salendo al primo posto con 7 punti. La Svezia resta seconda a quota 4, gli stessi dell’Italia. Per le azzurre, dunque, quella di sabato si presenta come la partita più importante.