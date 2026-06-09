Italia Femminile, il pari con la Svezia vale il pass per i playoff Mondiali 

L'Italia di Soncin pareggia in Svezia e stacca il pass per i playoff Mondiali

Avvio sprint della Svezia di Gustavsson, che si rende pericolosa dalle parti di Giuliani, ma senza concretizzare le chances create negli ultimi 20 metri. L'Italia si difende e reagisce poco dopo la mezzora, centrando il bersaglio grosso al minuto 36 con Oliviero. Le padroni di casa accusano il colpo e all'alba dell'intervallo incassano il secondo gol azzurro, firmato da Martina Piemonte. Nella ripresa, complice una situazione di classifica che avrebbe ugualmente condannato la formazione di Soncin al secondo posto nel raggruppamento, l'Italia cala e concede campo alla Svezia, brava ad approfittarne con uno-due micidiale tra il 70' e il 73'. A segno Lundkvist e Rolfo. Nel finale, le Azzurre riordinano le idee e si ricompattano, sfiorando il tris con Boattin e difendendo un pari che vale la qualificazione ai playoff per i prossimi Mondiali di calcio femminile.

Italia Femminile, come funzionano i playoff Mondiali

Acquisiti i playoff, obiettivo minimo della Nazionale, l'Italia di Andrea Soncin attende il 18 giugno per conoscere la sua prossima avversaria, che affronterà due volte il 7 e il 13 ottobre, con andata in trasferta e ritorno in casa. Chi potrebbero sfidare le Azzurre? Una delle nazionali provenienti dalla Lega C, tra le quali compaiono Lituania, Kosovo, Ungheria, Grecia, Romania, Bielorussia, Azerbaigian e Croazia.