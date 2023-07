Mondiali donne: Italia sfida il freddo, oltre che l'Argentina all'esordio

Il Mondiale femminile inizia domani, giovedì 20 luglio, all'Eden Park di Auckland con Nuova Zelanda-Norvegia. Per vedere l'Italia di Milena Bartolini però bisognerà aspettare a lunedì 24 luglio, quando le azzurre esordiranno contro l'Argentina. Ma a preoccupare team e Fifa non sono i match bensì il clima freddo del paese ospitante. La competizione internazionale infatti non ha suscitato nei tifosi locali l'interesse che si auspicava. Per questo il presidente Gianni Infantino ha rivolto loro un appello: "Non è troppo tardi, abbiamo bisogno di voi, venite a vedere le partite", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione del torneo. Per il quale sono comunque stati venduti fino ad ora un numero record di ticket: 1,375 milioni. "Abbiamo ancora biglietti disponibili per la maggior parte delle partite, ma non aspettare fino all'ultimo minuto", ha aggiunto Fatma Samoura, segretario generale della Fifa. Sempre domani si giocherà, a Sydney, Australia-Irlanda ma con il tutto esaurito, davanti a 80.000 spettatori. La Nuova Zelanda ospiterà 29 partite in totale, comprese quelle del girone degli Usa, bi-campioni in carica. Ma nei giorni scorsi Jane Patterson, responsabile delle operazioni della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, ha dichiarato che il numero totale di biglietti venduti per le partite nel Paese è stato di poco superiore ai 320.000, meno di un quarto del totale annunciato mercoledì dalla Fifa.