Mondiale femminile, l'incredibile dato sui tiri in Spagna-Costarica

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Si apre con il netto 3-0 sul Costa Rica il Mondiale della Spagna . La ' Roja ', allenata dal commissario tecnico Jorge Vilda , chiude la pratica nel primo tempo e nel giro di 6' grazie all'autorete di Del Campo al 21', al raddoppio di Bonmati al 23' e al tris firmato da Gonzalez Rodriguez al 27'. Un risultato che però sarebbe potuto essere ancora più rotondo se Jenifer Hermoso non avesse fallito il calcio di rigore del 4-0 poco dopo la mezz'ora di gioco. La netta vittoria della Spagna è però certificata dalle clamorose statistiche relative al match tanto che il 3-0 sta addirittura stretto alla ' Roja ': ecco perché.

Spagna, dominio totale

Se si leggono infatti con attenzione le statistiche al termine del match, balzano all'occhio alcuni dati a dir poco clamorosi: i tiri verso la porta recitano infatti un incredibile 45-1 per Spagna, di cui 12 nello specchio. Il Costa Rica non ha invece mai tirato nello specchio della porta spagnola: zero le conclusioni pericolose delle ragazze di Amelia Valverde che hanno subito complessivamente 34 tiri da dentro la propria area di rigore e 11 da fuori area. Dati ancora più incredibili alla voce passaggi: 587 quelli della Spagna contro i soli 140 del Costa Rica, di cui 522 completati dalle ragazze iberiche e 74 dalle americane. Un dominio netto, quello della Spagna, certificato anche dalle voci cross effettuati (85 contro 6, completati 41 contro 0) e calci d'angolo battuti (22 quelli delle 'Furie Rosse' contro l'unico battuto dal Costa Rica).