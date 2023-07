Mondiali femminili, la Svezia batte il Sudafrica per 2-1

WELLINGTON (Nuova Zelanda) - In attesa dell’esordio dell’Italia contro l’Argentina (lunedì, alle ore 8 italiane), le altre due avversarie nel raggruppamento delle azzurre hanno giocato la loro prima partita del girone. La Svezia ha battuto il Sudafrica per 2-1 . Tutte le reti sono state realizzate nella ripresa.

La partita

La Svezia ha trovato un successo in rimonta: il Sudafrica ha sbloccato la partita in avvio di ripresa con Magaia, le svedesi hanno riportato il risultato in parità a metà ripresa grazie al pareggio di Rolfo, sfruttando anche una deviazione fortuita della sudafricana Ramalepe. Il gol della vittoria per la Svezia è arrivato al novantesimo - su azione d’angolo - grazie alla prodezza del difensore Amanda Ilestedt. Grazie a questa vittoria la Svezia si porta momentaneamente in testa al Gruppo G.