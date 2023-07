Il ct Bertolini sprona l'Italia: "Con l'Argentina serve concretezza"

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Un gruppo rinnovato e ambizioso, una squadra che conosce le proprie qualità. L’Italia di Milena Bertolini è pronta a esordire nel Mondiale femminile di Australia e Nuova Zelanda contro l’Argentina. Domani alle 8 italiane (diretta su Rai 1) all’Eden Park di Auckland la Nazionale femminile affronta la selezione argentina. In casa Azzurra le aspettative sono alte, così come l’emozione che pervade nel ritiro italiano. “Mi aspetto una partita molto difficile - dichiara il ct Milena Bertolini in conferenza stampa - non sarà facile perché l’Argentina ha calciatrici tecniche e di temperamento. L’atteggiamento con cui scenderemo in campo sarà fondamentale, così come l’autostima e la fiducia nelle nostre possibilità”.