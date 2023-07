Mondiale femminile, giocatrice dell'Olanda obbligata a simulare: il motivo

Il finto infortunio

Per questo motivo ha istigato una delle sue giocatrici a fingere un infortunio per fermare il gioco e dare istruzioni. In un video che circola sui social è possibile sentire Jonker urlare alla centrocampista Danielle van de Donk di simulare un problema fisico e accasciarsi sul campo. La giocatrice sembrava titubante riguardo a questa richiesta, ma alla fine ha obbedito e si è seduta come se fosse infortunata. Questo ha portato l'arbitro a far entrare il personale medico olandese per prestare cure alla giocatrice. Nel frattempo, Jonker ha potuto dare istruzioni alle altre giocatrici vicino alla panchina e spezzare il ritmo, riuscendo così a guadagnare secondi preziosi per conservare il gol di vantaggio.