Mondiali femminili, bene Colombia e Svizzera: ko shock per la Nuova Zelanda

SYDNEY (AUSTRALIA) - Inizia nel migliore dei modi il Mondiale femminile per la Colombia che a Sydney ha battuto per 2-0 la Corea del Sud. Le 'Cafeteras' si sono imposte grazie alle reti di Catalina Usme, su calcio di rigore, e della 18enne Linda Caicedo. Con questo successo la Colombia raggiunge la Germania a tre punti in testa al Gruppo H.