Mondiali femminili, Stati Uniti-Olanda 1-1

WELLINGTON (Nuova Zelanda) - Gli Stati Uniti pareggiano contro l’Olanda nella seconda sfida dei Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le ragazze statunitensi sono costrette a rincorrere: Orange in vantaggio dopo appena diciassette minuti grazie alla rete di Jill Roord. Il pareggio americano arriva nella ripresa, e porta la firma di Lindsey Horan.