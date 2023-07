Bufera su Yamila Rodriguez, la calciatrice argentina anti Messi: ha un tatuaggio di Ronaldo!

ROMA - Lo scorso lunedì l' Argentina ha giocato contro l'Italia la sua prima partita di Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda . Nonostante la partita si sia conclusa con la sconfitta per 1-0 firmata Girelli, la numero 11 dell'Albiceleste Yamila Rodriguez ha festeggiato il suo debutto nella competizione pubblicando alcuni scatti sui social: "Il momento che tanto sognavo è arrivato", la didascalia. Quello che doveva essere un messaggio per celebrare l'esordio ai Mondiali, però, si è trasformato in una serie di commenti offensivi e violenti nei suoi confronti . Il motivo è un tatuaggio sulla gamba sinistra, in cui si vede il volto di Cristiano Ronaldo , suo idolo calcistico.

La critiche nei suoi confronti

Tanti tifosi argentini se la sono presa con lei, definendola "anti-Messi" per via della sua preferenza per il campione portoghese. Una serie di insulti che hanno spinto la diretta interessata a rispondere attraverso una story: “Smettetela di dire cose che non ho detto, perché sto davvero attraversando un periodo difficile. Non mi diverto per le atrocità che si dicono senza pietà, non puoi avere un idolo o un giocatore che ti piace? Per favore. Non ho mai detto di essere anti Messi, non lo sarei mai. Messi è il nostro grande capitano in nazionale, ma il fatto che io dica che la mia ispirazione e idolo è CR7 (Ronaldo) non significa che odi Messi".