Probabili formazioni Svezia-Italia, chi gioca e le scelte di Bertolini

WELLINGTON - A Wellington alle 9.30 del mattino, l’Italia femminile scende in campo contro la Svezia per la seconda gara del Girone Mondiale: un successo varrebbe l'approdo agli ottavi con un turno d'anticipo. Ma anche le svedesi, terze nel ranking mondiale, sarebbero già alle fasi ad eliminazione diretta se uscissero coi tre punti in tasca dal match.