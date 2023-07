Mondiali femminili, la Francia stende il Brasile e vola in testa al girone

Francia-Brasile 2-1, Renard decisiva

La sfida al Suncorp Stadium è finita 2-1 per le francesi, che hanno sbloccato in avvio il match con Le Sommer. Nella ripresa le brasiliane riescono a reagire con la rete di Debinha che riporta la parità. Si lancia in avanti la Francia, che assedia l'area del Brasile e all'83' trova il gol decisivo, con Renard che regala tre punti importantissimi per il passaggio del turno. Ora il Brasile aspetta la sfida tra Jamaica e Panama.