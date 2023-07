Mondiali femminili: giocatrice marocchina in campo con il velo

Marocco ancora in corsa per gli ottavi

Nouhaila Benzina aveva saltato la partita di esordio della propria nazionale contro la Germania, mentre è stata schierata titolare nel la sfida contro la Corea del Sud in cui il Marocco ha vinto per 1-0. Una vittoria senza precedenti alla rassegna iridata di calcio femminile per le marocchine: decisiva la rete di resta di Ibtissam Jraidi. La nazionale nord africana resta in corsa per la qualificazione agli ottavi: sarà decisiva l’ultima sfida del girone contro la Colombia.