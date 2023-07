Mondiali femminili: Canada ko, Australia agli ottavi con la Nigeria

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Missione compiuta per l'Australia, che nella terza e decisiva giornata del Gruppo B travolge il Canada (4-0) e stacca così il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili in corso di svolgimento proprio in Australia e in Nuova Zelanda. Un successo perentorio quello ottenuto dalle padrone di casa al 'Melbourne Rectangular Stadium' - firmato da Raso (a segno al 9' e al 39'), Fowler (58') e Catley (poker su rigore al 93') - che garantisce alle australiane la qualificazione come prime del girone a quota 6 punti.