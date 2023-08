Il gesto clamoroso ai Mondiali femminili: le calciatrici Usa non cantano l'inno. Ecco il motivo

ROMA - La squadra di calcio femminile degli Stati Uniti, ancora una volta, ha catalizzato su di sé le attenzioni mediatiche. Lo sta facendo regolarmente nel corso dei Mondiali in Nuova Zelanda e Australia, con i suoi gesti dimostrativi durante la riproduzione dell'inno nazionale prima delle partite , compresa l'ultima contro il Portogallo. Le campionesse in carica sono state accusate di mancanza di rispetto nel match giocato contro il Vietnam, quando 6 delle 11 calciatrici sono rimaste in silenzio e non si sono messe le mani sul cuore durante l'inno.

Stati Uniti, la protesta ai Mondiali continua

Stavolta, mentre tre di loro - tra cui l'attaccante Alex Morgan - sembravano borbottare l'inno, altre quattro - Morgan, Julie Ertz, Alyssa Naeher e Lindsey Horan - si sono messe la mano sul cuore, ma senza cantare. Tutte le altre sono rimaste immobili e in silenzio. Impossibile non pensare al precedente del 2016, quando la leggenda Megan Rapinoe si è inginocchiata per protestare contro la brutalità razzista della polizia. Era stata proprio lei a dire che non avrebbe mai più messo la mano sul cuore e non avrebbe mai cantato l'inno nazionale, sia per quel motivo, sia per via della sua vecchia battaglia per l'equiparazione dei salari femminili a quelli del calcio maschile. Il suo esempio (anche se adesso non è tra le titolari) sta proseguendo anche a distanza di anni.