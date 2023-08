Mondiali femminili, Olanda a valanga sul Vietnam. Agli Usa basta un pari

ROMA - Olanda a valanga sul Vietnam nell'ultima giornata del girone E dei Mondiali di calcio femminili, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Le Orange, al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, si sono imposte sulle asiatiche per 7-0. Doppietta per la neo centrocampista del Manchester City Jill Roord.