Probabili formazioni Sudafrica-Italia, chi gioca e le scelte di Bertolini

Le scelte di Bertolini

"Domani sarà una partita da dentro o fuori - le parole della ct Bertolini alla vigilia - l'aspetto della tensione sarà quello prevalente, chi riuscirà a gestirla meglio porterà a casa il match. Rispetto all'ultima gara dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta mentale. Ci stiamo lavorando e sono certa che quanto successo con la Svezia ci servirà da lezione". Per battere la selezione sudafricana, cinquantaquattresima nel ranking Fifa, l'Italia dovrà ripartire da quanto mostrato in avvio di gara contro le scandinave. "Chiederò alle ragazze di portare in campo i primi 35' di gioco - ha aggiunto - però mettendo più cattiveria, agonismo e attenzione ai momenti della partita. Sarà una battaglia e mi aspetto di vedere una squadra determinata. Affronteremo un avversario molto forte nelle transizioni e di grande intensità fisica. Bisognerà stare attente e dimostrare di avere grande voglia di raggiungere il risultato per il quale stiamo lavorando da tanto tempo". Per raggiungere la fase a eliminazione diretta per la seconda volta consecutiva potrebbe risultare decisiva l'esperienza di determinate calciatrici, perché saranno loro "a guidare il gruppo nei momenti di difficoltà", ha sottolineato Bertolini, che però non si sbilancia sul possibile impiego dal primo minuto di Cristiana Girelli e delle altre senatrici.

Probabili formazioni Sudafrica-Italia

SUDAFRICA (4-2-3-1): Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Holweni; Jane, Kgoale; Seoposenwe, Mothlalo, Magaja; Kgatlana. A disp.: Dlamini, Moletsane, Matlou, Magama, Dhlamini, Cesane, Salgafo, Makhubela, Kgadiete, Moodaly, Shongwwe. Ct: Ellis.

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Lenzini, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso; Bonansea, Dragoni, Serturini; Beccari. A disp.: Giuliani, Baldi, Bartoli, Di Guglielmo, Orsi, Cernoia, Greggi, Severini, Cantore, Giacini, Girelli, Glionna. Ct: Bertolini.