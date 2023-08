Caso Girelli, scoppia a piangere dopo il ko dell'Italia: i social attaccano Bertolini

Italia ko, sui social esplode la polemica

Una sconfitta che ha già generato non poche polemiche, soprattutto in riferimento alle scelte del ct Bertolini che ha deciso di lasciare fuori per gran parte della gara giocatrici simbolo come Cristiana Girelli entrata solo al minuto '64 e che al termine della gara è scoppiata in lacrime. Una scelta che ha scatenato la reazione di molti utenti su Twitter che hanno puntato il dito contro l'allenatrice. "Io non tifo Juventus, anzi. Ma vedere queste immagini di Cristiana Girelli in lacrime fa davvero male. Se ci abbiamo sperato un pochino è stato merito suo, del suo gol, del suo assist e della sua voglia e grinta", e ancora: "L'ultimo mondiale di Girelli non meritava una Bertolini", solo alcuni dei commenti apparsi sulla piattaforma.

Bertolini: "Convinta delle scelte che ho fatto"

"Sono convinta delle scelte che ho fatto, credo che queste siano le giocatrici migliori e che per questa Nazionale ci sia un futuro", queste le parole della Bertolini alla fine della gara.