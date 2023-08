Mondiali femminili, Colombia ai quarti: Usme condanna la Giamaica

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Apoteosi Colombia : ' Las Cafeteras ' hanno battuto 1-0 la Giamaica del ct Donaldson ai Mondiali femminili in scena in Australia e in Nuova Zelanda , conquistando la qualificazione ai quarti di finale . All' AAMI Park di Melbourne , le sudamericane si sono imposte grazie alla rete siglata da Usme , su assist di Guzman , al 6' del secondo tempo.

Colombia, ai quarti c'è l'Inghilterra

'La Tricolor', che lo scorso aprile aveva affrontato in amichevole l'Italia di Milena Bertolini in amichevole (2-1 per le sudamericane al 'Tre Fontane' di Roma), accede per la prima volta nella sua storia tra le migliori otto nazionali femminili del mondo: Usme e compagne si giocheranno la qualificazione in semifinale contro l'Inghilterra.