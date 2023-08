Rapinoe umilia il fan, Kyrgios non la perdona: il post di fuoco sui social

Nick Kyrgios si scaglia contro Megan Rapinoe. La stella della nazionale statunitense di calcio femminile è stata protagonista di un siparietto con un fan che ha fatto il giro del web. L'influencer Oli London ha postato il video che vede protagonista la calciatrice durante gli Espy Awards 2019 a Los Angeles . Un fan le si avvicina e le chiede un autografo su un pallone. Rapinoe prende la palla, e mentre la firma, si gira per parlare con un'altra persona, non degnando neanche di uno sguardo il piccolo tifoso.

Rapinoe, il commento di Kyrgios

"Immagina di essere una narcisista così arrogante da non guardare nemmeno un giovane tifoso e riconoscerlo quando firmi un pallone", ha scritto London. "Questa è Megan Rapinoe in poche parole." Il video ha scatenato i commenti. "Non lo guarda nemmeno. Arroganza diabolica", ha scritto Piers Morgan. Il tennista australiano Nick Kyrgios ha risposto: "Hahahahahaha una cosa su cui io e Piers siamo d'accordo".