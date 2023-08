Rubiales, non solo il bacio: gesto shock in tribuna vicino alla regina

Non si placano le polemiche intorno al presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales. Dopo il bacio inaspettato alla calciatrice Hermoso, dopo la finale di Coppa del Mondo vinta dalla Spagna, il dirigente è stato immortalato in un video registrato al fischio finale della gara. Rubiales, che era seduto vicino alla Regina, si è lasciato andare ad un'esultanza esagerata, toccandosi i genitali.

Rubiales, le scuse non bastano

Rubiales si è scusato pubblicamente in una recente intervista, nella quale ha ammesso di aver sbagliato, ma le autorità spagnole lo hanno criticato in modo feroce. Il ministro della Cultura e dello Sport Miquel Iceta, ha detto : "E' vero che quello a Sydney è stato un momento molto speciale, un momento di grande emozione, ma proprio noi che abbiamo responsabilità pubbliche dobbiamo essere estremamente attenti, perché stiamo dando un messaggio alla società, e il messaggio è l'uguaglianza dei diritti, il rispetto e quindi evitare qualsiasi circostanza che possa essere interpretata in termini di prevalenza. Non si può costringere qualcuno a essere baciato".