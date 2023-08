Spagna, bacio Rubiales: Hermoso ironizza sui social con una foto

Hermoso ironizza su Rubiales: la foto sui social

Hermoso, che ha chiesto sanzioni esemplari per Rubiales, si trova in vacanza ad Ibiza dopo la vittoria del Mondiale femminile. La calciatrice ha postato su Instagram una foto in cui mostra un tatuaggio temporaneo con la scritta: "Non c'è estate senza un bacio". Si tratta di un hashtag molto in voga nella movida ibizenca, ma molti ci hanno visto anche un riferimento leggero alla vicenda Rubiales.