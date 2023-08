Rubiales si dimette: le prime conseguenze dopo lo scandalo Mondiale

Il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales, al centro delle polemiche per il bacio alla calciatrice Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali femminili, avrebbe comunicato ai suoi collaboratori la volontà di dimettersi domani. A riportarlo è l'edizione online del quotidiano El Pais. La decisione sarebbe stata presa nelle ultime ore, dopo confronto con il suo staff e sollecitato da diversi presidenti dei comitati locali, alla vigilia di una assemblea straordinaria della Federazione che si annunciava molto difficile per lui.