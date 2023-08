Rubiales indagato: la procura apre un'indagine per abusi sessuali

Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola , sospeso dalla Fifa, dopo il bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali, è al centro di un'indagine preliminare da parte della procura spagnola, per "aggressione sessuale". Lo riferisce il tribunale. La Procura indagherà su "fatti che potrebbero costituire un reato di abuso sessuale", ha indicato in un comunicato inviato all'Afp , e nel quale chiede ufficialmente alla Hermoso di contattare la Procura "entro 15 giorni" per essere "informata dei suoi diritti di vittima" e di "presentare denuncia" se necessario.

La richiesta della procura a Jenni Hermoso

La denuncia è stata presentata da Miguel Galan, presidente del Centro Nazionale di Formazione Allenatori di Calcio (Cenafe), davanti alla Procura di Madrid, che ha rinviato il procedimento penale presso il Tribunale Nazionale. "Considerando le manifestazioni pubbliche della signora Jennifer Hermoso Fuentes, l'atto sessuale da lei subito e compiuto dal signor Rubiales, non è stato consensuale - si legge nella nota -. Per questo motivo, la Procura del Tribunale nazionale ha aperto un procedimento istruttorio per l'accertamento dei fatti che potrebbero costituire un reato di violenza sessuale". La procura aspetta una mossa concreta della calciatrice, visto che "per procedere per i reati di aggressione, molestie o abusi sessuali sarà necessaria la denuncia della persona offesa, del suo legale rappresentante o del Pubblico Ministero".