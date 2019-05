Lazio, idea Sanabria. Quanto incasserebbe la Roma

ROMA - L'ultimo flash è il rigore sbagliato contro la Roma. Antonio Sanabria domenica ha mancato il gol dell’ex al 96’, è stato un errore pesantissimo. Spera di essere ricordato per altro, vuole riscattarsi al più presto. Era partito a razzo, aveva segnato anche alla Lazio (3 reti nelle prime 4 partite), poi s’è spento assieme al Genoa. Sanabria, errore a parte, è tra i nomi che sono stati associati alla società biancoceleste per la prossima stagione. Servono riflessioni su Caicedo, è in scadenza nel 2020, può partire. La Lazio aveva in pugno Wesley del Bruges, sarebbe arrivato con la Champions, oggi come oggi è a rischio anche l’Europa League. L’attaccante brasiliano può trovare squadra in Premier, il club belga chiede 20 milioni per lui. La Lazio si sta guardando attorno e Sanabria può diventare una pista di mercato.

Lazio, nuovo look: svelata la maglia per la finale

L’attaccante paraguayano, 23 anni, passaporto spagnolo, è in prestito al Genoa fino al 2020. Il club di Preziosi ha versato due milioni nelle casse del Betis per portarlo in Liguria al posto di Piatek (ceduto al Milan a gennaio). Per riscattare Sanabria servono 18 milioni. Il riscatto sarà automatico se segnerà almeno 9 gol quest’anno o 18 entro la fine del 2019 (al momento è a quota 3 gol in Serie A). Il Betis, ecco la curiosità, appena cederà defi nitivamente il giocatore dovrà riconoscere una grossa percentuale dell’incasso alla Roma, la società giallorossa detiene una percentuale del 50% legata alla rivendita. E’ un calcolo da fare (o evitare) in caso di interesse riconosciuto. Eventualmente, per trattare il paraguayano, bisognerà parlare con il Genoa e con il Betis Siviglia. Preziosi deve rinunciare al prestito, considerando i soldi concordati per il riscatto potrebbe farlo serenamente. E bisogna trovare un accordo con gli spagnoli.

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio