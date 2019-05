Milinkovic-Savic, la Lazio non fa sconti: si parte da 100 milioni

ROMA - Non è in vendita, ma c’è un però. Lotito non ha parlato solo di Inzaghi ai premi UssiRoma, ha parlato anche di Milinkovic. Sarà bollente il mese di giugno, balleranno casi e trattative. La nuova Lazio nascerà diversamente rispetto a quella plasmata un anno fa. Ci sono tante situazioni in bilico, tanti nodi da sciogliere, tante decisioni da prendere, tanti acquisti da chiudere, coinvolgono alcuni big. La Juve ha distratto Simone e ha ricominciato ad ammaliare Milinkovic.

Classifiche a confronto: che tracollo per Lazio, Roma e Napoli!

Il presidente della Lazio aprirà alla cessione se il giocatore riterrà idonee ai suoi sogni le offerte ricevute: «Milinkovic - ha detto Lotito - così come ho dichiarato l’anno scorso, e i fatti alla fine mi hanno dato ragione, non è in vendita. E’ altrettanto vero che nel momento in cui venisse ravvisata un’offerta importante, appetibile non solo per la per società, anche per il giocatore, ci metteremo attorno ad un tavolo e la valuteremo. Quanto costa? Ma perché in questo mondo si parla solo di denaro?».

Milinkovic-Savic in azione con la maglia della Lazio

ECCO QUANTO SERVE PER AVERE MILINKOVIC-SAVIC

L’anno scorso chiedeva cifre astronomiche, è partito da 170 milioni, è sceso a 150, poi a 120. Quest’anno non ha intenzione di scendere sotto i 100 milioni, dovrà farlo se il giocatore s’impunterà e chiederà di andare via. A settembre, nei giorni della trattativa per il rinnovo, Milinkovic avrebbe strappato una mezza promessa a Lotito sul prezzo del suo cartellino: non più di 100 milioni. Il presidente parte da prezzi alti per ottenere il massimo. Non accetta contropartite, vuole soldi cash.