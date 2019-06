La Roma piomba su Carrasco

Paulo Fonseca studia la Roma. E’ vicinissimo alla sua prima esperienza in una squadra importante, a parte quella breve al Porto, dal 10 giugno 2013 e conclusa con un esonero il 5 marzo 2014. Nell’incontro di martedì con Petrachi e Fienga ha parlato anche della costruzione della squadra. Sul mercato qualche richiesta la farà, ma si adatterà molto ai profili scelti da Petrachi, che in questi anni ha lavorato bene al Torino, non sarà troppo esigente. Tra i giocatori che ha allenato in Ucraina gli piace Marcos Antonio, un giovane centrocampista (19 anni), che aveva fatto acquistare lo scorso febbraio dall’Estoril. Fa parte della folta colonia di brasiliani dello Shakhtar, come Ismaily e Taison. Il primo è un terzino sinistro (29 anni), con Kolarov in uscita e che potrebbe andare all’Inter. E’ questo il nome più caldo. Taison, esterno d’attacco, classe ’88, in Ucraina dal 2010, era stato accostato alla Roma già lo scorso anno. In questa stagione ha giocato 36 partite, realizzando 6 reti. Il suo agente, Fabricio Dornelles, ha detto: «Posso dire che attualmente non ci sono trattative in corso. Taison è felice allo Shakthar, ma non possiamo escludere nulla. Ha grande ammirazione per l’operato di Paulo Fonseca e i due sono ottimi amici». [...]

Roma, tutte le mosse di mercato che ha in mente Petrachi

SUGGESTIONE - Intanto è stato fatto un sondaggio per Kouame del Genoa. Un esterno che piace anche al Napoli e che Perinetti ha scoperto nel Cittadella. Bisognerà parlarne più avanti, quando Preziosi avrà deciso l’allenatore del Genoa: sono in ballo Prandelli (con scarse chance di conferma), Andreazzoli e Semplici. Ma il nome che circola più insistentemente è quello di Ferreira Yannick Carrasco. I suoi agenti sono in Italia, l’attaccante belga di origini portoghesi ha espresso la volontà di lasciare il campionato cinese, ha un contratto nel Dalian Yfang. In Nazionale ha detto: «Non dico che non mi piace il calcio cinese, ma vorrei tornare per motivi famigliari e c’è una chance di farlo». E’ chiara la sua voglia di tornare in Europa.

Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola