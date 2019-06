James Rodriguez-Napoli, l'entourage conferma: “Ancelotti è pazzo di lui”

MADRID (Spagna) - “Ancelotti è pazzo di James Rodriguez”. Questo lo si sapeva già, ma adesso arriva anche la conferma dell’entourage del colombiano come riporta il quotidiano madrileno AS. L’allenatore del Napoli vuole a tutti i costi il fantasista che ha fatto ritorno al Real dopo il biennio passato in prestito al Bayern Monaco: per Re Carlo rappresenta il giocatore chiave in vista della nuova stagione, l’arma in più da cui ripartire. Ecco perché si cercherà in ogni modo di portarlo in maglia azzurra. Il sì di James è già arrivato, adesso - continua AS - si aspetta l’affondo di De Laurentiis che ha intensificato i contatti con Florentino Perez. La trattativa potrebbe essere agevolata dal fatto che Zidane ha deciso di non puntare su di lui anche se il Real si aspetta un’offerta minima da più di 40 milioni di euro: il Napoli starebbe negoziando un pagamento a rate o un prestito con diritto di riscatto.

Fabian Ruiz tranquillizza i tifosi

Nel frattempo i tifosi del Napoli si godono Fabian Ruiz. Il centrocampista ha rassicurato tutti dal ritiro della nazionale spagnola U21: “Ho un contratto fino al 2023, sono felice. Il mio inserimento è stato possibile anche grazie all’amore dei tifosi, li ringrazio per questo. James e Rodrigo? Giocare con grandi giocatori è sempre meglio - ha dichiarato a Sky Sport -. Credo che Rodrigo sia un grande attaccante, ogni squadra vorrebbe averlo e io sarei felicissimo se venisse. Sia lui che James sarebbero i benvenuti”. Infine su Mertens: “Sia a me che agli altri farebbe molto piacere se firmasse, è un giocatore molto importante”.