Barella all'Inter: incontro con l'agente in sede

MILANO - L'Inter stringe per Nicolò Barella. Nella sede di Corso Vittorio Emanuele è in corso un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Alessandro Beltrami, l'agente del centrocampista del Cagliari. L'obiettivo dell'Inter è quello di anticipare la concorrenza del Milan e di chiudere l'affare in breve, ma se Barella si è già promesso all'Inter, il presidente Giulini non ha ancora dato il via libera al l'affare. L'incontro di oggi è propedeutico a un nuovo faccia a faccia tra i club che andrà in scena a breve.

Barella e l'Inter hanno già l'accordo

Barella e l'Inter hanno già trovato un’intesa, al ragazzo si sono interessate anche altre squadre ma il ragazzo ha fatto capire che la sua preferenza è nettamente per un trasferimento a Milano raggiungendo con Marotta e Ausilio un accordo per i prossimi 5 anni. Una sorta di blindatura. Il problema è raggiungere un’intesa con il Cagliari, operazione da definire visto che le valutazioni sul cartellino sono ancora assai distanti. L’Inter non vuole superare quota 30-35 milioni, mentre Giulini parte da una valutazione di 45-50.