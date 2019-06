Lazio, Gaich al Colosseo: indizio di mercato?

ROMA - Le manovre della Lazio per accontentare Inzaghi non si fermano, a maggior ragione ora che Wesley, uno dei principali obiettivi biancocelesti, è sfumato e volato all'Aston Villa, obbligando Tare a virare su un altro profilo per l'attacco. Il nome che ritorna è quello di Adolfo Gaich, punta del San Lorenzo e dell'Argentina Under 20, classe 1999, che già lo scorso anno era stato accostato alla Lazio. Il ventenne si trova a Roma, come testimonia una foto pubblicata dal giocatore sul proprio profilo Instagram. Il Colosseo alle spalle e un futuro che potrebbe tingersi di bianco e celeste. È facile pensare e credere che Gaich sia nella Capitale non solo per godersi le bellezze della città, ma per incontrare i vertici della Lazio e mettere in piedi la trattativa. Sarebbe il tassello offensivo per Inzaghi.