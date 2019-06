Spal, riscattato Bonifazi dal Torino: è ufficiale

Kevin Bonifazi è un calciatore della Spal, che lo ha riscattato dal Torino. Lo ha comunicato il club estense sul proprio sito ufficiale: "S.P.A.L. srl comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del difensore Kevin Bonifazi da Torino FC 1906". Il difensore classe 1996 ha disputato l'ultima stagione con Semplici giocando 28 partite tra campionato e Coppa Italia e segnando anche 2 gol. Il nome di Bonifazi è finito in orbita Roma, interessata a lui per rinforzare la nuova difesa di Fonseca. Anche la Lazio lo segue, ora le due romane dovranno parlare con la Spal.